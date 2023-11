Blockbuster-Battle

Zwei Actionstreifen duellieren sich mit einem Fantasy-Film. Battle, Battle an der Wand, sag‘ uns: Wer ist der beste Film im ganzen Land?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Brie Larson beweist volle Frauenpower im 21. Film des Marvel Cinematic Universe: Die Kree-Soldatin Vers strandet auf der Erde und muss dort gegen die außerirdischen Skrulls kämpfen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten schließt sie sich mit dem jungen S.H.I.E.L.D.-Agenten Nick Fury zusammen und findet schon bald heraus, dass sie eigentlich von dem Planeten stammt, den sie nun retten muss. Zusammen mit alten Freunden und neuen Verbündeten begibt sie sich auf eine gefährliche Mission. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik lautete: „«Captain Marvel» funktioniert überraschend gut als alleinstehender Actionblockbuster und erweist sich obendrein als einer der lustigsten Filme aus dem MCU. Auch Brie Larson gefällt als kaltschnäuzige Heldin, doch durch ihre keine Grenzen kennende Stärke macht sie das gleichzeitig auch absolut uninteressant. Die Effekte passen sich dem überhaupt nicht funktionierenden Neunzigerjahresetting an, während die anvisierte feministische Botschaft aufgrund ihrer Plumpheit leider im Nichts verpufft.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Kabel Eins, 20:15 Uhr)Wer ist die Böseste im ganzen Land? – Oscargewinnerin Julia Roberts als Königin Clementianna: Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen. Quotenmeter bezeichnete den Film von Tarsem Singhs als „Novum“ in dessen Karriere, denn das Ergebnis von «Spieglein Spieglein» ist „größtenteils harmlos“. The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Nitro, 20:15 Uhr)Ein maskierter Größenwahnsinniger, der sich selbst "Das Phantom" nennt, will die Weltherrschaft an sich reißen. Zu diesem Zweck plant er die Sabotage des in Venedig stattfindenden Gipfeltreffens aller Staatsmänner. Das Phantom nimmt dafür die vollkommene Zerstörung der Stadt in Kauf: Eine Kette von Explosionen soll die Lagunenstadt vernichten. Der brisante Fall ist ganz nach dem Geschmack der "Liga der außergewöhnlichen Gentlemen". Die sieben Mitglieder der Liga sind Individualisten, Ausgestoßene der Gesellschaft mit einer erlebnisreichen Vergangenheit. Jeder von ihnen hat besondere Gaben, die sich bislang sowohl vernichtend als auch heilend ausgewirkt haben. Jetzt kommt es darauf an, dass sie lernen, sich gegenseitig zu vertrauen und als Team zusammenzuarbeiten, denn die Hoffnung der Menschheit ruht auf ihnen. Unter der Führung von Allan Quartermain machen sich Kapitän Nemo, der ewig junge Dorian Gray, die Vampirbraut Mina, der unsichtbare Mann, der US-Agent Tom Sawyer und Dr. Jekyll/Mr. Hyde auf den Weg. Der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen bleiben 96 Stunden, um die Welt zu retten.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 3IMDb User Rating: 6