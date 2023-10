«Kommissarin Lucas»-Finale gewinnt den Samstag

Quotennews

Was das ZDF am Freitag mit einem Krimi kann, wiederholt sich am Samstag kurzerhand.

Ulrike Kriener und Sebastian Schwarz, also Ellen Lucas und Werner Fitz haben es erneut getan. Der neue Krimisichert sich am Samstagabend die beste aller TV-Reichweiten mit 6,28 Millionen Zuschauern (News-Formate nicht berücksichtigt). Für die Fernsehstation aus Mainz ergibt sich so ein Marktanteil von überzeugenden 20,7 Prozent. Inhaltlich hatte der Fall so einiges an Überraschungen dabei. Nach Jahren wird eine Männerleiche gefunden, der Verfassungsschutz ist involviert, es geht um den Christkindlesmarkt, einen LKW, Benzin und Sprengstoff. Bei den 14- bis 49-Jährigen kommt die Story weniger gut an, es folgen lediglich 0,26 Millionen jüngere Zuschauer und damit ein Marktanteil von guten 5,1 Prozent.Die vorher, Anfang Oktober, gezeigte Folge, «Helden wie wir», machte es mit 5,75 und 0,29 Millionen Zuschauern etwas besser. Zweifelsohne schaffte es das ZDF dennoch, Ulrike Kriener nach 20 Jahren ein würdiges Ende zu verschaffen. Im Ersten wiederholte sich gestern gleichermaßen eine Erfolgsgeschichte. Zum dritten Mal im Jahr 2023 platzierte der Senderin einer Samstags-Primetime.Im Januar und Februar schauten 4,81 und 5,80 Millionen Zuschauer zu, gestern sollten 4,76 Millionen einschalten. Der Marktanteil lag so bei 20,0 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft ist hier deutlich interessierter, als es im ZDF der Fall ist. Bei der erwähnten Februar-Ausgabe waren starke 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei, gestern holten sich immerhin gute 0,72 Millionen Jüngere 14,1 Prozent am entsprechenden Markt.