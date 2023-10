Besser: «Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas»

Quotennews

Die als 10. Staffel geführte neue Runde von «Das Duell um die Welt» läuft in der zweiten Folge weiterhin ordentlich. Von einstigen Erfolgen ist man in Unterföhring jedoch weit entfernt.

Wirklich leicht ist das nun nicht einzukategorisieren. ProSieben startet mit seinen ehemaligen Jugend-Gesichtern Joachim Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf die mittlerweile zehnte Runde, mittlerweile mit dem Zusatz. So führt es zumindest der Sender auf der eigenen Website und bereits beim Stichwort zehnte Staffel wird klar, dass der geneigte ProSieben-Zuschauer nicht viel Neues zu erwarten hat. Das Konzept der Show ist gewissermaßen eingefahren, jedoch auch schlichtweg nicht schlecht. Die erste neue Folge, gezeigt am 07. Oktober, spiegelt diese Einschätzung in Zahlen wider. 0,78 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 4,1 Prozent. Nicht schlecht, doch auch weit entfernt von wirklich gut. Die klassische Zielgruppe holt gute 10,0 Prozent, jedoch eben auch nicht mehr als 0,42 Millionen Umworbene.Am gestrigen Samstag sollten Joko und Klaas erneut ihre Teams um die Welt schicken. Mit 0,86 Millionen Zuschauern lief es im Gesamten generell besser. Der erreichte Marktanteil von 4,0 Prozent ist hingegen etwas hinter dem Wert von Anfang Oktober. Die Zielgruppe ist mit 0,54 Millionen Werberelevanten ebenfalls besser vertreten, auch der Marktanteil von 11,3 Prozent geht mehr als in Ordnung. Man ist jedoch trotzdem von einst erreichten 19,4 Prozent am Zielgruppen-Markt und 1,06 Umworbenen (04. Dezember 2021) mittlerweile weit entfernt.Im Anschluss an die überlange und abendfüllende Primetime wiederholt die Rote Sieben eine Episode von, ebenfalls ein Joko-und-Klaas-Format. Das Folgeprogramm kommt auf noch 0,25 Millionen Zuschauer und hält so den Marktanteil bei 4,1 Prozent. Die für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauer erreichen an ihrem Markt 11,6 Prozent, hier waren in der Nacht noch 0,17 Millionen dabei.