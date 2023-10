Wann der 24/7-Livestream zu «Promi Big Brother» startet

TV-News

Der Rund-um-die-Uhr-Livestream bei Joyn startet deutlich vor der ersten Folge in Sat.1.

Viele hatten es seit Jahren gefordert, Sat.1 hat im Vorfeld der elften-Staffel die Wünsche der Fans erhört. Es wird in diesem Jahr einen 24/7-Livestream geben, der das Geschehen im Promi-Container rund um die Uhr einfängt. Sat.1 hat nun verraten, wann es mit der Live-Übertragung losgeht: am Samstag, 18. November und damit zwei Tage vor der ersten Show in Sat.1. Dort ist der Staffelauftakt für Montag, 20. November, um 20:15 Uhr geplant.Zu sehen gibt es den Livestream hinter der Bezahlschranke beim Streamingdienst Joyn auf dem Channel „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“. Der Stream startet mit dem Einzug der Promis ab 18:00 Uhr. „Für die zwei Wochen «Promi Big Brother» werde ich zu einem TV-Junkie. Und ich liebe es: Wir werden mit dem Livestream ins Bett gehen und morgens mit dem Livestream wach werden“, freut sich «PBB»-Moderatorin Marlene Lufen auf die kommende Staffel. Co-Moderator Jochen Schropp erklärt: „Ich freue mich wahnsinnig, dass die Fans von «Promi Big Brother» im zehnten Jubiläumsjahr den lang ersehnten Livestream auf Joyn bekommen.“Weitere Details über die neue Staffel bleiben vorerst noch unter Verschluss. Bislang sind nur zwei Kandidaten bekannt. Mit dabei sind Yeliz Koc und Peter Klein. Ein weiterer Teilnehmer wird unterdessen am Dienstag, 7. November, in dem Joyn-Format «Promi Big Brother - Die PENNY Challenge» gefunden. Neun Content Creator kämpfen darin um eine Wildcard. Neben dem Livestream und der Sat.1-Show werden Melissa Khalaj und Jochen Bendel auch wieder «Promi Big Brother – Die Late Night Show» präsentieren, die ebenfalls ab 20. November in Sat.1 zu sehen ist.