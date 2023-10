Netflix setzt auf ein Mordkomplott auf hoher See

International

«In Love and Deep Water» wird ab 16. November Premiere feiern.

Von prächtigen Kulissen bis hin zu üppigen Kostümen bietet der Trailer zuEinblicke in die opulente Umgebung eines Luxuskreuzfahrtschiffs. Die romantische Komödie, die am 16. November Premiere hat, ist das Debüt des legendären Drehbuchautors Yuji Sakamoto auf Netflix Sakamoto fesselt das Publikum seit mehr als drei Jahrzehnten mit seinen außergewöhnlichen Geschichten und hat sich mit ikonischen Werken wie «Tokyo Love Story» und «Mother» einen Namen in der Branche gemacht. Für «Monster» wurde er bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit dem renommierten Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet.«In Love and Deep Water» erzählt eine Geschichte von Liebe und Abenteuer vor der atemberaubenden Kulisse der MSC Bellissima, dem größten europäischen Kreuzfahrtschiff, das jemals in Japan gefahren ist. Als sich zwei ungleiche Seelen auf dieser außergewöhnlichen Reise von Yokohama in die Ägäis in einen Mordfall verwickeln, ist die Bühne frei für eine unvergessliche Reise voller Romantik und Intrigen.Um eine realitätsgetreue Darstellung des Schiffes zu schaffen, baute das Team einen Swimmingpool in Originalgröße und stellte die üppigen Suiten im Studio akribisch nach. Sie flogen auch nach Dubai, wo die MSC Bellissima anlegte, um die Außen- und Innendetails des Schiffes zu scannen, damit die Daten für die hochmodernen Computergrafiken und visuellen Effekte verwendet werden konnten.