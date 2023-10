«FBI: True» geht im November weiter

US-Fernsehen

Der Sender hat zahlreiche neue Fälle angekündigt.

CBS hat heute die Ausstrahlungstermine für November und die Inhaltsangaben für die ersten vier noch nie gezeigten Episoden vonbekannt gegeben, einer Doku-Serie, die den Zuschauern einige der bedeutendsten und erstaunlichsten Fälle in der Geschichte des FBI aus der Sicht der Agenten zeigt, die dabei waren. «FBI True» wird am Dienstag, den 7. November auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt."Operation Knockout: The Biggest Takedown" - Nachdem ein stellvertretender Sheriff im Jahr 2005 von einer Latino-Gang (Varrio Hawaiian Gardens) ermordet wurde, leitet das FBI eine Task Force aus über 40 Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden in der Operation Knockout, der größten Anti-Gang-Operation in der Geschichte der USA. Die Straßenbande war für Drogenhandel, Erpressung und hasserfüllte Angriffe auf Afroamerikaner bekannt und terrorisierte in den frühen 2000er Jahren jahrzehntelang die kalifornische Stadt Hawaiian Gardens."Terror in Times Square: Chasing a Madman" - Am 1. Mai 2010 bemerkt ein T-Shirt-Verkäufer am Times Square einen Mann, der einen Lastwagen anzündet, und bald wird klar, dass das Fahrzeug eine riesige Bombe enthält. Panik bricht aus, Touristen fliehen aus der Gegend und das NYPD-Bombenteam wird hinzugezogen. Als die Bombe entschärft ist, beginnt die Fahndung. Das FBI stellt bald fest, dass der schwer fassbare Bombenleger Verbindungen zu den pakistanischen Taliban hat, und beginnt eine rasante Jagd mit hohem Einsatz, um den Bombenleger zu fassen, bevor er aus dem Land fliehen oder erneut zuschlagen kann."Ruby Ridge: The Real Story" - Als 1992 ein U.S. Deputy Marshal erschossen wird, während er den flüchtigen Randy Weaver auf einem abgelegenen Berggipfel in Nord-Idaho observiert, wird das FBI-Geiselrettungsteam (Hostage Rescue Team, HRT) hinzugezogen, um die Täter zu verhaften. "Hunting Hanssen: America's Deadliest Traitor" (Amerikas tödlichster Verräter) - Als Debra Smith (eine 34-jährige FBI-Veteranin, die Leiterin der russischen Spionageabwehr in Washington, D.C. war) im Jahr 2001 die Identität eines Maulwurfs in den Reihen des FBI entdeckt, wird Eric O'Neill, ein FBI-Ermittlungsspezialist, undercover ins FBI-Hauptquartier geschickt, um Informationen über Robert Hanssen zu sammeln, der sich als der schädlichste Spion in der Geschichte des FBI herausstellen sollte, da er jahrzehntelang wichtige nationale Geheimnisse an die Russen verkauft hatte."The Disappearance of Chyenne Kircher" - Im Oktober 2011 verschwindet die 14-jährige Chyenne Kircher aus ihrem Haus in der Kleinstadt Illinois, und ein Abschiedsbrief wird gefunden. Als sich das FBI mit der Polizei zusammentut, um sie zu finden, entdecken sie eine verschlungene Spur, die von Chyennes eigenem Haus zu einem schockierenden YouTube-Video führt, das auf ein grausames Verbrechen hindeutet. Als die Ermittler ihre Aufmerksamkeit auf Chyennes Familie richten, stehen sie plötzlich dem Hauptverdächtigen in Bezug auf ihr Verschwinden gegenüber.