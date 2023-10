TBS und TNT starten Filmwochen

US-Fernsehen

Ab 4. November sollen Filmklassiker die Zuschauer bei der Stange halten.

TBS und TNT eröffnen die Winterferien mit festlichen Filmen und weihnachtlichen Episoden im November und Dezember. Das Programm beginnt am 4. November mit den stimmungsvollen Filmen «Jack Frost», «Fred Claus», «Der Polarexpress», «National Lampoon's Christmas Vacation» und «Elf», der das 20-jährige Jubiläum seines Kinostarts feiert.Als Teil der jährlichen Tradition werden TBS und TNT 24-Stunden-Marathons von «Eine Weihnachtsgeschichte», «Elf» und «National Lampoon's Christmas Vacation» zeigen. Zu den weiteren Klassikern, die während der Saison ausgestrahlt werden, gehören «Four Christmases», «Deck the Halls», «Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas (1966)» und viele mehr. Darüber hinaus werden im November «A Christmas Story Christmas» und «8-Bit Christmas» zum ersten Mal ausgestrahlt.TBS wird die Weihnachtsstimmung mit der Premiere einer «American Dad!»-Weihnachtsfolge am 18. Dezember. Während der gesamten Wintersaison werden weihnachtliche Episoden von «Friends», «The Big Bang Theory» und zum ersten Mal überhaupt «Modern Family» ausgestrahlt.