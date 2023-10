«Rabbit Hole» ist Geschichte

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ setzt auch «Fatal Attraction» ab.

Nach Informationen des US-Branchendienstes „Variety“ sind die Serienmit Kiefer Sutherland undGeschichte. „«Fatal Attraction» und «Rabbit Hole» werden nicht für eine zweite Staffel zu Paramount+ zurückkehren", erklärte ein Sprecher von Paramount+ in einem Statement. "Wir möchten dem gesamten Kreativteam, der Crew und den fantastischen Schauspielern beider Serien für ihr Engagement danken, mit dem sie diese Serien zum Leben erweckt haben. Sowohl «Fatal Attraction» als auch «Rabbit Hole» werden weiterhin bei Paramount+ verfügbar sein, damit die Zuschauer sie entdecken können".In der offiziellen Beschreibung von «Fatal Attraction» heißt es: "In der Gegenwart wird Daniel Gallagher nach 15 Jahren Gefängnis für den Mord an Alexandra Forrest auf Bewährung entlassen, mit dem Ziel, wieder Kontakt zu seiner Familie aufzunehmen und seine Unschuld zu beweisen. Im Jahr 2008 trifft Dan zum ersten Mal auf Alex, und seine Welt gerät aus den Fugen, als ihre kurze Affäre das Leben zu zerstören droht, das er sich mit seiner Frau Beth aufgebaut hat".Sutherland spielte in «Rabbit Hole» John Weir, beschrieben als "ein Meister der Täuschung in der Welt der Wirtschaftsspionage, der von mächtigen Kräften mit der Fähigkeit, die Bevölkerung zu beeinflussen und zu kontrollieren, des Mordes beschuldigt wird".