Blockbuster-Battle

Die beiden Free-TV-Premieren «Venom 2» und «Tod auf dem Nil» messen sich in diesem Battle. Außerdem zeigt arte das Biopic zu Charlie Chaplin mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Wer gewinnt?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Tom Hardy schlüpft erneut in die Doppelrolle von Eddie und Venom: Der Journalist und sein außerirdischer Parasit versuchen sich in einem gemeinsamen Alltag, doch sie verfolgen unterschiedliche Ziele, was ihr Zusammenleben erschwert. Als der Serienmörder Cletus Kasady im Gefängnis mit der Todesspritze hingerichtet werden soll, kommt es zu einem Zwischenfall, der für Eddie und Venom gravierende Folgen hat.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Detektiv Hercule Poirot genießt seinen Urlaub in Ägypten, als sich auf einem Kreuzfahrtschiff ein mysteriöser Mord ereignet. Sofort nimmt Poirot die Ermittlungen auf, um herauszufinden, wer die wohlhabende Linnet Ridgeway auf dem Gewissen hat. Neben ihrem frisch gebackenen Ehemann ist auch dessen Ex-Freundin Jacqueline de Bellefort an Bord des Schiffes. War die kaltblütige Tat womöglich ein Racheakt aus Eifersucht? Hier geht’s zum Hintergrund-Bericht über den ursprünglich für 2019 geplanten Film, der im Februar 2022 in die Kinos kam. The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 6(arte, 20:15 Uhr)Im England der Jahrhundertwende wächst in armen Verhältnissen ein Junge auf, der später zum Weltstar der Komik wird: Charlie Chaplin. Sein Leben ist geprägt von beruflichen und zwischenmenschlichen Leidenschaften. - Da seine Eltern beide Schauspieler sind, entdeckt auch Charlie schon in früher Jugend seine Leidenschaft für das Theater. Bald tourt er mit einer Komikertruppe durch Europa und später auch durch die USA. Dort macht er mit seinen erfrischenden Slapstickstücken auf sich aufmerksam und erhält ein Angebot für einen Film. Mit seinen ersten Kurzfilmen kann er ein immer größeres Publikum begeistern. Über Nacht wird er zum gefeierten Hollywoodstar - und zum reichen Mann. Er gründet ein Studio, wird Produzent und fast alles scheint perfekt. Doch mit seinem bissigen Humor und seinen zahlreichen Frauengeschichten macht er sich im prüden Amerika nicht nur Freunde. Zu einem besonderen Gegner wird der spätere FBI-Chef J. Edgar Hoover. 1952 wird Charlie Chaplin nach einer Europareise die Rückkehr in die USA verweigert. Doch Charlie Chaplin lässt sich nicht unterkriegen. Amerika wird ihn wiedersehen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 8