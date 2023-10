Apple macht John-Lennon-Serie

US-Fernsehen

In der US-Version wird Kiefer Sutherland die Serie kommentieren.

Apple TV+ hat die neue dreiteilige Doku-Serieangekündigt, die von Emmy-Preisträger Kiefer Sutherland («24») gesprochen wird. Die Doku-Serie zeigt exklusive Interviews mit Augenzeugen und bisher unveröffentlichte Fotos vom Tatort, die ein neues Licht auf das Leben und den Mord an der Musik- und Kulturikone John Lennon werfen, sowie auf die Ermittlungen und die Verurteilung von Mark David Chapman, seinem geständigen Mörder.«John Lennon: Murder Without A Trial» ist die am gründlichsten recherchierte Untersuchung des Mordes an John Lennon im Jahr 1980, der die Welt schockierte und traurig machte. Die Produktion erhielt umfangreiche Anfragen nach dem Freedom of Information Act beim New York City Police Department, dem Bewährungsausschuss und der Staatsanwaltschaft. Die Serie enthält exklusive Interviews mit Augenzeugen - die zum ersten Mal zu Wort kommen - sowie mit einigen von Lennons engsten Freunden, die schockierende Details von Lennons tragischem Mord enthüllen. «John Lennon: Murder Without A Trial» enthält auch Interviews mit Chapmans Verteidigern, Psychiatern, Ermittlern und Staatsanwälten.Die Serie wird für Apple TV+ vom BAFTA- und Emmy-prämierten Team von 72 Films produziert, unter der Regie von Nick Holt («The Murder Trial») und Rob Coldstream («Jade: The Reality Star Who Changed Britain») mit den ausführenden Produzenten David Glover («9/11: One Day in America»), Mark Raphael («Crime and Punishment») und Coldstream sowie den Produzenten Simon Bunney und Louis Lee Ray.