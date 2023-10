«Doktor Ballouz» kehrt schwach zurück

Quotennews

Maybrit Illner sprach mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Am Donnerstag schlüpfte Merab Ninidze wieder in die Rolle des Dr. Amin Ballouz. Die dritte Staffel debütierte um 20.15 Uhr mit der Episode „Tunnel“, die von Conni Lubek verfasst und von Felix Ahrens umgesetzt wurde. Zum Auftakt stand Joachim Petzold (André Szymanski) im Mittelpunkt, der dringend eine Knochenmarkspende benötigte. Nur 2,85 Millionen Menschen sahen die erste Folge, die auf einen Marktanteil von schwachen 11,3 Prozent kam. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,17 Millionen ermittelt, der Marktanteil belief sich auf schlechte dreieinhalb Prozent.Die zweite Geschichte mit dem Titel „Besuch“ drehte sich um die werdenden Eltern Emmi (Lena Klenke) und Fabian (Noah Tinwa), die bei ihrem Kind einen schweren Gendefekt feststellten. Das Paar muss eine schwere Entscheidung über die Fortführung oder den Abbruch fällen. Wie sie sich entschieden haben, verfolgten 2,73 Millionen Zuschauer. Das ZDF fuhr einen Marktanteil von 10,7 Prozent bei allen sowie 4,0 Prozent bei den jungen Menschen ein. 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden ermittelt.Um 22.15 Uhr begrüßte Maybrit Illner in ihrer gleichnamigen Talkshow den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, Militärexperte Christian Mölling und «heute journal»-Moderator Christian Sievers.verbuchte mit dem Thema „Krieg in Nahost – Gefahr für die Welt?“ 2,06 Millionen Zuschauer und fuhr 11,8 Prozent Marktanteil ein. Unter den Zuschauern befanden sich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige, die dem Sender 5,2 Prozent Marktanteil brachten.Beiwar der CSU-Ehrenvorsitzende und der ehemalige Bundesfinanzminister Theo Waigel zu Gast. Am späten Abend schalteten noch 1,59 Millionen Menschen ab drei Jahren ein, 0,18 Millionen gehörten zu den jungen Menschen. Die Sendung aus Hamburg zählte 15,7 Prozent bei allen und 7,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.