«The Garden of Words» feiert Premiere

TV-News

Der Anime-Spielfilm aus Jahr 2013 erscheint in Deutschland.

Der in Unterföhring ansässige Fernsehsender ProSieben Maxx strahlt den Filmin Erstausstrahlung aus, der im Jahr 2013 produziert wurde. Das Drehbuch stammt von Makoto Shinkai, der auch Regie führte. Das Drama mit dem Originaltitel «Kotonoha no Niwa» hat nur eine Laufzeit von 40 Minuten und wird um 21.10 Uhr enden. Im Anschluss geht es mit «5 Centimeters per Second» weiter.Der 15-jährige Takao träumt davon, Schuhmacher zu werden. An einem regnerischen Tag setzt er sich zum Zeichnen in einen idyllischen Park, anstatt zur Schule zu gehen. Dort trifft er auf eine mysteriöse Frau, die sich ihren Morgen mit Bier und Schokolade versüßt. Im Laufe der Zeit freunden sich die beiden an und genießen gemeinsam das regnerische Tokio. Doch der Sommer droht, über die Stadt hereinzubrechen.Der Film wurde vom Studio CoMix Wave Films produziert. Makoto Shinkai schrieb das Drehbuch und führte Regie. Das Charakterdesign stammt von Kenichi Tsuchiya, die künstlerische Leitung hatte Hiroshi Takiguchi. Der Ton wurde von Haru Yamada produziert, als Produzent fungierte Noritaka Kawaguchi. Die Musik wurde von Daisuke Kashiwa komponiert und das Titellied ist Rain von Motohiro Hata.