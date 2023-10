VOXup versucht es erneut mit «Chicago Med»

TV-News

Die Fernsehstation nimmt noch einmal die erste Staffel ins Programm auf.

Zwischen «Chicago Fire» (20.15 - 22.00 Uhr) und den Wiederholungen ab 23.50 Uhr zeigt VOXup ab Freitag, 24. November 2023, die Fernsehserie. Der Sender wiederholt jeweils zwei Folgen und startet mit der ersten Folge. Die Serie hat mittlerweile acht Staffeln und mehr als 160 Episoden.«Chicago Med» ist die dritte Serie des «Chicago»-Franchise von Wolf Entertainment und wurde von Dick Wolf und Matt Olmstead entwickelt. Die Serie hatte ihre Premiere am 17. November 2015 auf dem Sender NBC. «Chicago Med» folgt den Ärzten und Krankenschwestern der Notaufnahme des fiktiven Gaffney Chicago Medical Center.Darum geht es in der Premiere: Ein Zugunglück überschattet die Eröffnung der Notaufnahme des Chicago Medical Centers. Das neu gegründete Team sieht sich gleich am ersten Tag mit einem Ansturm von Unfallopfern konfrontiert. Verwaltungschefin Sharon Goodwin und ihr Team, bestehend aus Dr. Connor Rhodes, Dr. Natalie Manning, Dr. Will Halstead, Dr. Ethan Choi, Dr. Daniel Charles und Schwester April Sexton, gehen an ihre Grenzen, um dem Chaos Herr zu werden.