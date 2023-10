Aus «Nordsee-Krimi» wird «Bremerhaven-Krimi»

TV-News

Das Erste hat für den Radio-Bremen-Krimi mit Elena Uhlig einen neuen Namen und einen Sendeplatz gefunden. Kurz vor Weihnachten liefert «Der Bremerhaven-Krimi» „tödliche Fracht“.

Im vergangenen Dezember hatte die kleine ARD-Anstalt Radio Bremen mit «Grenzland» einen neuen «Nordsee-Krimi» angekündigt, in dem Elena Uhlig, Bernd Hölscher, Cynthia Micas und Lukas Zumbrock die Hauptrollen spielen. Da inzwischen aber RTL den Namen „Nordsee-Krimi“ erfolgreich für sich beansprucht, wurde aus dem ARD-Arbeitstitel nun. Den Auftaktfilm „Tödliche Fracht“ gibt es am Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 20:15 Uhr zu sehen.Im Mittelpunkt steht die neu gegründete und hoch spezialisierte Ermittlungsgruppe des Zolls. Es besteht aus Katta Strüwer (Elena Uhlig), eine toughe und umsichtige Kontrollexpertin, dem erfahrenen Zollfahnder Gero von Bernbeck (Bernd Hölscher), dem gewieften IT-Forensiker Sven-Erik Dröse (Lukas Zumbrock) und der eigensinnigen Expertin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Lisa Cunnigham (Cynthia Micas). Gemeinsam treten sie an, dem internationalen Drogenhandel ihre geballte interdisziplinäre Kompetenz entgegenzusetzen, wie es in der Programmvorschau heißt.Ihr Einsatzgebiet ist das moderne Containerterminal von Bremerhaven, Drehkreuz von weltweitem Handel ebenso wie von international organisierter Drogen-Kriminalität. Die Einsätze der Zöllner sind komplex, kompliziert und sehr oft frustrierend. Doch gelingt es ihnen, den Drogenbossen ihre Beute abzunehmen und sie festzusetzen? Die riesigen Warenströme machen es dem Team nicht leicht, die organisierte Kriminalität zu stoppen. Der illegal in Deutschland lebende Dmitri (Bogdan Iancu) tut alles, um aus seiner Notlage herauszukommen. Auch Spediteur Sören Bargbrecht (Steve Windolf) wird erpressbar, nachdem er sich einmal mit den Drogenhändlern eingelassen hat. Als beide sich im Netz des organisierten Verbrechens verstricken, setzt das Zoll-Team alles daran, den geschickten Schmugglern auf die Spur zu kommen und eine Gewaltspirale zu verhindern.Nicolai Rohde inszenierte das Drehbuch von Nils-Morten Osburg und Rainer Butt. «Der Bremerhaven-Krimi» ist eine Produktion der Bremedia Produktion mit Sappralot Productions.