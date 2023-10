Amazon arbeitet an «Fourth Wing»

US-Fernsehen

Die Rechte an der Fortsetzung von Rebecca Yarros „Iron Flame“ sind gesichert.

Der Versandhändler Amazon möchte eine-Serie starten, die auf der erfolgreichen Fantasy-Buchreihe von Rebecca Yarros basiert. Amazons Studio MGM wurde für diese Aufgabe ausgewählt. Neben den Rechten an «Fourth Wing» haben Amazon und der Verlag Entangled Publishing die Rechte an "Iron Flame", der am 7. November erscheint, sowie an den drei weiteren Büchern von Yarros' «Der vierte Flügel»-Universum, der Reihe "Der Empyrianer", gekauft.Yarros ist zusammen mit Liz Pelletier der ausführende Produzent der «Fourth Wing»-Fernsehserie, die von Entangled Publishing produziert wird. Weitere Details zu Autoren und Besetzung sind noch nicht bekannt. Wenn die Serie bestellt wird, wird die «Fourth Wing»-Adaption auf Prime Video ausgestrahlt.In der offiziellen Ankündigung zur TV-Serie «Fourth Wing» heißt es: "Betritt die brutale Welt des Basgiath War College, wo es nur eine Regel gibt: Bestehen oder sterben. Die zwanzigjährige Violet Sorrengail hatte sich auf ein ruhiges Leben zwischen Büchern und Geschichte eingestellt. Doch nun hat der kommandierende General - ihre knallharte Mutter - Violet befohlen, sich den Hunderten von Anwärtern anzuschließen, die danach streben, die Elite von Navarra zu werden: Drachenreiter. Wenn die feuerspeienden Bestien sie nicht töten, dann vielleicht einer ihrer Mitstreiter. Spannung, Action, Romantik und Drachen verschmelzen zu einem mitreißenden Fantasy-Abenteuer von NYT-Bestsellerautorin Rebecca Yarros."