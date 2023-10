Stephen-King-Abend dreht bei ProSieben Maxx spät auf

Quotennews

Die beiden «Stephen Kings Es»-Filme fesselten das Publikum, sodass auch eine begleitende Doku herausragende Werte einfuhr.

Wie im vergangenen Jahr sendete ProSieben Maxx beide-Filme am Montagabend. 2022 fiel die Ausstrahlung noch auf den Halloween-Abend selbst, diesmal war man eben einen Tag früher dran. Der Erfolg ist dennoch geblieben. Während im vergangenen Jahr 0,35 und 0,30 Millionen Zuschauer einschalteten, startete Maxx etwas verhaltener in den Abend und kam um 20:15 Uhr auf 0,23 Millionen Seher. Um 22:00 Uhr stieg die Reichweite beiaber auf 0,28 Millionen. Dementsprechend stieg auch der Marktanteil von guten 0,9 auf fantastische 1,7 Prozent. Im vergangenen Jahr wurden 1,3 und 1,8 Prozent auf dem Gesamtmarkt gemessen.In der Zielgruppe lief es für ProSieben Maxx noch besser. Zunächst wurden nur 80.000 14- bis 49-Jährige gemessen, danach stieg die Sehbeteiligung auf 0,13 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Der Marktanteil mehr als verdoppelte sich von 1,5 auf herausragende 3,7 Prozent. Damit war man noch erfolgreicher als 2022, als beim zweiten Teil 3,4 Prozent gemessen wurden. Damals erreichte der erste Film aber bereits tolle 2,9 Prozent.Statt die Filme zu wiederholen, setzte der Spartensender sein Programm mit der Dokumentationfort. Zwischen 23:46 und 1:51 Uhr blieben noch 0,11 Millionen Zuschauer wach, darunter 0,07 Millionen Jüngere. Die Marktanteile stiegen weiter auf 1,8 Prozent bei allen und sensationelle 4,7 Prozent bei den Umworbenen. Kurz vor 2:00 Uhr folgte die Wiederholung von «Stephen Kings Es (2)» vor 0,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteile in der Zielgruppe blieb mit 1,8 Prozent im grünen Bereich.