«Wer wird Millionär?» bleibt auch ohne Millionen-Frage stark

Quotennews

Am Nachmittag hatte «Ulrich Wetzel» ein wenig zu kämpfen und zog «Verklag mich doch!» auf ein schwächeres Niveau.

In der vergangenen Woche wurde die RTL-Quizshowdurch den Kandidaten David Thelen beflügelt, der sich der Millionen-Frage stellte. Vor acht Tagen schalteten 3,79 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, darunter 0,75 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile wurden auf 15,9 Prozent bei allen und 15,1 Prozent bei den Umworbenen beziffert. Besser lief es nur mit den Spezialfolgen der „3-Millionen-Euro-Woche“.Doch auch ohne Millionen-Frage lief es für Günther Jauchs Sendung grandios. Erneut fuhr man mehr als drei Millionen Zuschauer ein, 3,11 Millionen standen zu Buche. Der Marktanteil gab etwas nach, lag mit 13,4 Prozent aber weiterhin auf einem grandiosen Niveau. In der Zielgruppe zeigte man sich recht stabil und verlor nur 40.000 junge Seher. Mit 0,71 Millionen sicherte «WWM?» 14,7 Prozent Marktanteil. Das eingeschobeneprofitierte einmal mehr von der fast dreistündigen Quizsendung. Die Nachrichten verfolgten um 22:15 Uhr noch 2,68 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 13,4 und 14,4 Prozent.Etwas schwerer als gewohnt tat sich am Nachmittag derweil. Währendab kurz vor 15:00 Uhr 0,85 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verzeichnete und die gewohnten Marktanteile von 9,6 Prozent bei allen und 8,0 Prozent in der Zielgruppe einfuhr, musste sich «Ulrich Wetzel» mit 1,02 Millionen und 9,9 Prozent auf dem Gesamtmarkt begnügen. Zwar blieb Wetzel auch am vergangenen Donnerstag einstellig, doch üblicherweise punktet die Gerichtsshow stets oberhalb der Zehn-Prozent-Marke. In der Zielgruppe reichte es für mäßige 6,4 Prozent.rutschte ab 17:00 Uhr unter die Millionen-Marke und erreichte nur 0,92 Millionen Zuschauer. Marktanteile von 7,5 Prozent bei allen und 7,4 Prozent bei den Jüngeren sind ebenfalls auf einem für die Scripted Reality niedrigen Niveau anzusiedeln.