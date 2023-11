Dean Wicks kommt zu «East Enders»

England

Die Fernsehserie hat einen alten Star wieder am Set.

Dean Wicks ist nach sieben Jahren zurück in Walford und er möchte auch beibleiben. Zu Lindas Entsetzen plant Dean, den Albert Square wieder zu seinem Zuhause zu machen, als er als neuer Geschäftspartner der Beales auftaucht. Deans Entscheidung, zurückzukehren, beruht auf seinem Bedürfnis, in der Nähe des örtlichen Krankenhauses zu sein, in dem seine Tochter Jade, die an Mukoviszidose leidet, behandelt wird und auf eine lebensrettende Lungentransplantation wartet.Matt Di Angelo hat seine Rolle als verdrehter Dean wieder aufgenommen, der Linda 2014 vergewaltigt hat und aus Walford vertrieben wurde, nachdem er 2016 von seiner Familie verstoßen wurde. Jetzt muss Linda damit klarkommen, dass Dean wieder auf dem Platz ist und seine Unschuld bei jedem beteuert, der ihm zuhört. Da er bei Lindas Familie, Freunden und Nachbarn einen guten Ruf genießt, wird Deans Rückkehr für alle Beteiligten zu einem Drama werden.„Es ist ein tolles Gefühl, zurück zu sein. Ich habe vor fast 18 Jahren bei «EastEnders» angefangen, was mir jetzt wie eine Ewigkeit vorkommt. Ich war sieben Jahre lang nicht mehr dort, deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass ich zum dritten Mal gefragt wurde, denn ich liebe die Leute und die Serie“, sagte Matt Di Angelo.