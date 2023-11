Goldene Geschäfte für «Heinz im Glück»

TV-News

Die dritte Staffel seiner DMAX-Show startet kommende Woche.

Der Fernsehsender DMAX zeigt neue Folgen von. Die dritte Staffel der Sendung wird ab Dienstag, den 7. November 2023, um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der Show steht Heinz Schmalzried, der nur noch als Berater für sein ehemaliges Pfandhaus in Karlsruhe tätig ist.Nach dem Verkauf seines Lebenswerks, kann der 59-Jährige mit seiner stattlichen Ablöse von fast fünf Millionen Euro tun, wonach ihm der Sinn steht. Jedoch braucht der neue Chef Christian Kratz alle seine Mitarbeiter in Topform. Also muss Heinz die neuen Mitarbeiter selbst einarbeiten. Der tägliche Wahnsinn mit Heinz geht in die nächste Runde.Die Sendung startete am 4. Januar 2022 und war damals am Dienstagabend um 21.15 Uhr geplant. Neben reichlich Klischees soll es inhaltlich um die Geschäfte des in der Szene bekannten "Goldheinz" gehen. Zu sehen geben wird es knallharte Verhandlungen, ruppige Sprache und Highlights von Schmuck bis Sportwagen.