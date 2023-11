BBC feiert «Shakespeare: Rise of A Genius»

England

Die Doku-Serie startet anlässlich des 400. Jahrestages der Veröffentlichung seines Buches „Folio“.

Anlässlich des 400. Jahrestages der Veröffentlichung von William Shakespeares „First Folio“ erzählt die fesselnde dreiteilige Doku-Seriedie unglaubliche Geschichte, wie aus dem Sohn eines Handarbeiters aus dem ländlichen Stratford der größte Schriftsteller aller Zeiten wurde.Die Serie taucht tief in Shakespeares Lebensgeschichte ein, in den Ort und die Zeit, in denen er lebte, und in das Werk, das er schuf. Sie enthüllt eine gefährliche und aufregende Welt voller bitterer Rivalitäten, Rebellion, Mord und tödlicher Pest, die sein kreatives Genie entfachte und nährte.In Ausschnitten wird Shakespeares Leben an der Seite zahlreicher Stars und Experten dargestellt, darunter Dame Judi Dench, Brian Cox, Adrian Lester, Lolita Chakrabarti, Helen Mirren, Martin Freeman und Jessie Buckley sowie die Wissenschaftler und Schriftsteller James Shapiro, Ewan Fernie, Jeanette Winterson, Brenda Hale, The Baroness Hale of Richmond, Gordon Brown, Jeremy O'Harris und Professor Farah Karim-Cooper, die neue Einblicke in die Geschichte unseres größten Schriftstellers geben. Die Serie wird von Juliet Stevenson gesprochen.Jede Folge zeichnet Shakespeares Lebensgeschichte nach und verfolgt die Triumphe und Rückschläge seines schriftstellerischen Lebens und zeigt, wie die Menschen, denen er begegnete, und die Welt, die er erlebte, ihren Weg in sein Werk fanden. Die Serie wird durch ein Archiv einiger der weltweit besten Verfilmungen der vorgestellten Stücke ergänzt, die seine Stücke zum Leben erwecken.