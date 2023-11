Primetime-Check

Wie erfolgreich war Kabel Eins mit Halloween-Spielfilmen? Punktete der DFB-Pokal im Zweiten?

Das Erste setzte in der Primetime auf(4,43 Millionen) und(4,11 Millionen), die Formate sicherten sich 16,8 und 16,0 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 8,5 und 7,2 Prozent erzielt. Mitundverbuchte die blaue Eins 2,49 und 2,06 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 10,6 und 10,2 Prozent. Unter den jungen Zuschauern waren 0,29 und 0,25 Millionen, die 5,6 und 5,4 Prozent Marktanteil brachten.Der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Köln (3:2) spielten in der zweiten Runde des DFB-Pokals und brachten dem ZDF 4,20 Millionen Zuschauer und 17,4 Prozent bei allen sowie 15,7 Prozent bei den jungen Menschen. Das zweistündigelockte 1,49 Millionen zu RTL , der Sender erreichte 10,4 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben holte 1,06 Millionen mitab, das in der Zielgruppe auf 13,0 Prozent kam. Der Doppelpack vonerreichte 0,53 sowie 0,48 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Zunächst gab es eine Stunde Geschichten aus Mannheim, die 3,2 Prozent brachten und danach aus Bitterfeld, die 3,5 Prozent generierten.Zwei-Folgen sorgten bei VOX für 0,51 und 0,49 Millionen, die Sendungen sicherten sich nur 2,8 und 4,3 Prozent. Kabel Eins setzte auf «Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween» ► und, das 0,74 und 0,50 Millionen Menschen anlockte. Die Filme verbuchten 3,9 und 4,1 Prozent. Die Serienundspülten 1,32 und 1,11 Millionen Menschen zu Sat.1 , die Fernsehstation sicherte sich 4,7 sowie 4,1 Prozent beim jungen Publikum.