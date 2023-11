«Fastnacht in Franken»: Termin steht fest

TV-News

Wie gewohnt steigt die Karnevalsveranstaltung am Freitag vor Weiberfastnacht in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim.

Während sich so mancher wohl noch die Kostüme von Halloween abstreift, steht die närrische Jahreszeit kurz bevor. Die nicht nur in Bayern sehr beliebte Prunksitzung, die alljährlich im BR-Fernsehen übertragen wird, hat nun einen Termin gefunden. Wie die Würzburger Regionalzeitung ‚Main-Post‘ berichtet, steigt die Veranstaltung in den Mainfrankensälen von Veitshöchheim im kommenden Jahr traditionell am Freitag vor der Weiberfastnacht. Im kommenden Jahr fällt dieser Tag auf den 2. Februar 2024.Das Bühnenprogramm steht indes noch nicht fest. Auch nicht, welche Prominente geladen sein werden. Die Ticketvergabe erfolgt laut dem Bericht erst in der Weihnachtszeit, nachdem die Bewerbungsfrist zum 30. September endete. Ein Name dürfte mit großer Sicherheit aber wieder auf der Gästeliste stehen: Markus Söder. Der frisch gewählte Ministerpräsident Bayerns nahm «Fastnacht in Franken» in der Vergangenheit stets sehr ernst und wählte teils üppige Kostüme. Im vergangenen Jahr war es als Stammesältester der Bayern verkleidet.Für den Bayerischen Rundfunk ist «Fastnacht in Franken» jährlich ein grandioser Quoten-Erfolg. In diesem Jahr sahen bundesweit 3,8 Millionen Zuschauer zu. In Bayern lag der Marktanteil bei 53,3 Prozent, Deutschlandweit wurden 14,8 Prozent ausgewiesen.