«Life Below Zero» kehrt zurück

Die 22. Staffel zeigt unter anderem die Bewohner Alaskas.

National Geographic startet die 22. Staffel von. In dieser Staffel beginnt für die Alaskaner eine neue Ära des Überlebens. Ricko DeWildes Kinder übernehmen eine aktive Rolle in ihrer Lebensweise. Sue Aikens stellt ihren Körper und Geist in der Tundra wieder her. Andy Bassich und Denise Becker suchen am Yukon River nach neuen Ressourcen. Die Hailstones passen sich an beunruhigende Veränderungen an. Jessie Holmes erholt sich von einem Unfall, bei dem sie fast ums Leben kam. Und Cole Sturgis bringt seinen Töchtern bei, im Südosten zu überleben.Während die Alaskaner in die warme Jahreszeit der Arktis eintauchen, müssen sie sich ihren dunkelsten Ängsten stellen und ihre innere Stärke kanalisieren, um durchzuhalten. Jessie Holmes und sein Hundegefährte begeben sich auf eine Reise in die Brushkana Highlands. Sue Aikens kämpft mit ihrem alternden Körper, während sie versucht, ein Relikt auf ihrem Grundstück in Chena zu restaurieren. Und Chip Hailstone begibt sich mit seinem ältesten Sohn auf eine saisonale Jagd.Im Staffelfinale muss sich die Familienbande der Alaskaner auf den kommenden Winter vorbereiten. Cole Sturgis kämpft sich durch den Regen, um benötigtes Protein zu beschaffen. Jessie Holmes sucht nach den letzten Lebensmitteln des Sommers. Die Hailstones müssen zusammenarbeiten, um eine schwer fassbare Beute zu finden. Und Ricko DeWilde beginnt ein wichtiges Projekt, das sicherstellen wird, dass das Erbe seiner Familie im Inneren Alaskas intakt bleibt.