TV-News

Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, dass das werbefinanzierte Abo für weniger als sechs Euro im Monat zu haben ist.

Der Streamingdienst von Walt Disney, Disney+ , führt ab sofort eine deutliche Preiserhöhung durch. Das Abo mit Werbung, das im Gegensatz zu Konkurrenten wie Netflix Full-HD beinhaltet, kostet künftig 5,99 Euro und kann von zwei Nutzern gleichzeitig genutzt werden. Das Standard-Abo ohne Werbung kostet 8,99 Euro, ermöglicht zwei Streams und beinhaltet ebenfalls hochauflösendes Fernsehen. Das Premium-Abo mit 4K, speziellem Sound und vier gleichzeitigen Streams kostet 11,99 Euro im Monat.Eun-Ky Park, VP und Country Managerin, The Walt Disney Company GSA, sagt: "Der heutige Launch ist ein bedeutender Meilenstein für Disney+ in Deutschland sowie der Schweiz und bietet den Kunden nun die volle Flexibilität, das Abo-Modell zu wählen, das ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entspricht. Alle unsere Kunden können eine große Auswahl an preisgekrönten TV-Serien und Blockbuster-Filmen genießen, darunter die FX Serie «The Bear: King of the Kitchen», «Elemental» und «Ahsoka», sowie Fan-Lieblinge wie die zweite Staffel der Marvel Studios' Serie «Loki» und die neuesten Staffeln von «Die Simpsons» und «Grey's Anatomy». Die Aussage von Park ist natürlich quatsch, denn Disney beschränkt die Zahl der Abos und die Abo-Qualität. Unterm Strich sollen die Kunden mehr bezahlen.Julia Schörner, Director Disney Advertising, The Walt Disney Company GSA, fügt hinzu: "Disney+ bietet Werbungtreibenden eine erstklassige Möglichkeit, sich unserer Premium-Streaming-Plattform anzuschließen, auf der unsere beliebten Marken und ein außergewöhnliches Angebot an Filmen und TV-Serien zu sehen sind. Die Resonanz unserer Kunden und Agenturen war überwältigend positiv, was die Qualität unserer Inhalte und die starke Bindung unserer Marken an das Publikum weltweit unterstreicht. Vom ersten Tag an arbeiten wir mit einer fantastischen Reihe von Werbepartnern in Deutschland und der Schweiz zusammen.