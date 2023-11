3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche werfen wir einen Blick auf «CSI: Miami», «Castle» und «Charmed – Zauberhafte Hexen».

Die Fernsehsender RTL VOX und Nitro haben in der vergangenen Woche mehr als 20 Wiederholungen der Serie ausgestrahlt. Die erfolgreichste Ausstrahlung war bei Nitro am Sonntagabend um 20.15 Uhr, dort schalteten 0,58 Millionen Zuschauer ein. Mit 0,16 Millionen Umworbenen waren zweieinhalb Prozent möglich. RTL setzte in der Nacht zum Samstag auf die Serie, das sahen 0,35 Millionen und führte zu 7,7 Prozent. Am Freitagvormittag erreichte VOX um 11.00 Uhr 0,31 Millionen Zuschauer. Auch hier hatte man gute 8,9 Prozent.Die Krimi-Serie läuft derzeit in Dauerrotation bei Kabel Eins. 27 Folgen wurden in der vergangenen Woche ausgestrahlt und die beliebteste Folge lief am Mittwoch, den 25. Oktober, um 16.00 Uhr. 0,46 Millionen Zuschauer waren dabei und verhalfen dem Sender zu 4,4 Prozent bei allen und 6,8 Prozent bei den Werberelevanten. Einen Tag zuvor hatte man 0,43 Millionen und 9,3 Prozent bei den Umworbenen errechnet. Die erfolgloseste Folge lief am Montag mit nur 0,11 Millionen Zuschauern um 10.15 Uhr.Aktuell strahlt sixx am Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils sechs Folgen der Serie aus. Zunächst kommen ab 14.00 Uhr die Folgen vom Vortag, danach gibt es drei neue Geschichten. 0,19 Millionen Zuschauer war die höchste Reichweite, die die Serie in der vergangenen Woche erreichte. Mit 0,05 Millionen werberelevanten Zuschauern erreichte man 3,6 Prozent. Die am Mittwoch ausstrahlte Folge kam zwar nur auf 0,18 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, hielt sich aber bei den Umworbenen gut: 0,09 Millionen Zuschauer brachten 3,6 Prozent auf dem 17.25-Uhr-Slot.