Amazons Horror-Comedy-Serie startet wenige Tage nach Halloween

TV-News

In «Mandy und die Mächte des Bösen» verspricht Prime Video eine „spannende und komische Welt“, in der man so manchem Nachbarn eher aus dem Weg gehen sollte.

Erst Ende März hatte Amazons Streamingdienst Prime Video die Horror-Comedy-Seriebei der Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH bestellt, nun steht ein Erscheinungsdatum fest. Dieses wurde recht kurzfristig bekannt gegeben, denn die achtteilige Serie startet noch in dieser Woche – am Freitag, 3. November. Die Serie steht in Deutschland, Österreich und und der Schweiz auf Abruf bereit.Im Mittelpunkt der laut Amazon „spannenden und komischen Welt“ steht Mandy Pöppl (Eli Riccardi), die mit Ende 20 noch immer bei ihrer Mutter Tiffany (Rebecca Immanuel) wohnt. Sie setzt keinen Fuß mehr vor die Tür. Seit einem Unfall bei einer Halloweenparty leidet sie unter Agoraphobie und Panikattacken. Um ihrer Mutter nicht auf der Tasche zu liegen, bestreitet sie ihren Lebensunterhalt mit Séancen und bringt damit Trauernde um ihr Geld. Doch inmitten ihres fragwürdigen Geschäfts wird ihre Welt auf den Kopf gestellt, als ihr der Geist ihrer Nachbarin Selcan (Bayan Layla) erscheint – und zwar mit verheerenden Nachrichten: Es gehen Dämonen in ihrer Nachbarschaft um. Schon bald stellt Mandy fest, dass dunkle Mächte die Menschen in ihrer Umgebung bedrohen. Sie begibt sich auf eine chaotische Mission, um sich ihren Dämonen zu stellen und die Menschen, die sie liebt, zu retten.In weiteren Rollen standen Bayan Layla, Rafael Gareisen und Michael Pink vor der Kamera. Regie bei den acht Folgen führte Andreas Schmied zusammen mit Franziska Meyer-Price. Die Drehbücher stammen von Elisabeth Schmied. Als Produzentin fungierte Gabriele M. Walther. Die Dreharbeiten fanden in Wien statt, als Service-Produzent vor Ort zeichnete Samsara Film verantwortlich. Koproduzenten in Österreich sind Loredana Rehekampff und Andreas Schmied.