GEO zeigt JFK-Doku

TV-News

Zum 60. Todestag hat der Fernsehsender einen Themenabend geplant.

Der Fernsehsender GEO strahlt am Mittwoch, den 22. November 2023, um 20.15 Uhr die Deutschlandpremiere der US-Produktion «JFK: 24 Hours That Changed the World» aus. Unter den Namenwird das Format von Espressio Media zu sehen sein.Mithilfe seltener Archivmaterialien und eindrucksvoller Augenzeugenberichte schlüsselt der Dokumentarfilm die Stunden unmittelbar vor und nach Kennedys Ermordung auf und zeigt den Schock und die Trauer, die im ganzen Land und der Welt ausbrach. Die Erzählung wird dabei eng mit den Songs der Zeit verknüpft und lässt das Zeitgefühl der frühen 1960er Jahre wieder auferstehen.Im Anschluss wiederholt die Fernsehstation die Dokumentationenund. Die erste Dokumentation zeigt einen Blick auf die Genese des Präsidenten: sein Leben in der Kennedy-Dynastie, seine Reisen durch Nazideutschland und das faschistische Italien, sein Kampf gegen die Japaner im Zweiten Weltkrieg, seine vielen verschiedenen Krankheiten und seine glamouröse Ehe mit Jackie.