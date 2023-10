Deutsches «Forsthaus Rampensau» startet im Dezember

TV-News

Joyn adaptiert das österreichische Reality-Format und hat nun erste Teilnehmer bekannt gegeben.

Zum Jahresende feuert die Seven.One Entertainment Group aus allen Reality-TV-Rohren. Bei ProSieben startet am nächsten Donnerstag, 9. November die zweite Staffel von «Das große Promi-Büßen», während Sat.1 ab dem 20. November das Publikum mit täglichen Ausgaben von «Promi Big Brother» versorgt. Dabei spielt bekanntlich auch Joyn eine Rolle, denn der Streamingdienst bietet einen 24/7-Livestream an. Das ist aber nicht der einzige Beitrag, den Joyn beim vorweihnachtlichen Reality-Fest leistet.Joyn adaptiert ab dem 8. Dezember auch das österreichische Format, das bei ATV Rekordwerte generierte, wie der Streamingdienst mitteilte. Etwas mehr als einen Monat vor dem Start nannte Joyn zudem erste Teilnehmer der Sendung. Mit dabei sind John Friedmann und Florian Simbeck, die besser als das Comedy-Duo Erkan und Stefan bekannt sind. Ebenfalls ins Forsthaus ziehen Partyschlager-Sängerin Jasmin Herren und ihr Lebenspartner Philipp Bender sowie die Models Gina-Lisa Lohfink und Elsa Latifaj.Sechs weitere Promi-Paare sollen später angekündigt werden. Sie allen wohnen unter permanenter Kamerabeobachtung in einem Selbstversorger-Forsthaus auf 1.300 Metern Höhe. Dort warten neben dem unumgänglichen Alltags-Wahnsinn solcher Formate auch „amüsant-infantile Spiele rund um Wissen und Geschicklichkeit“ auf die insgesamt 16 „Reality-TV-Rampensäue“ , wie Joyn verkündet. Geplant sind sieben Folgen.Für Friedmann und Simbeck ist es im übrigen eine Reality-Premiere: „Als Reality-Novizen haben wir viel Respekt vor dem Verlust der Privatsphäre. Doch die Neugierde hat gesiegt. Wir freuen uns auf gute Laune, Humor und Esprit im «Forsthaus Rampensau» – das ist das, was uns Freude macht“, werden die beiden zitiert. „Das Schlimmste wäre, wenn alle einfach doof sind. Mit solchen Leuten kann man wenig anfangen.“