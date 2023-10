Zielgruppe ordentlich - Insgesamt bedenklich: «NFL LIVE»

Quotennews

American Football bei RTL ist mittlerweile keine heiße Meldung mehr - überzeugende Zuschauerzahlen wären das. Nur gibt es diese Meldungen bisher kaum.

Eine weitere Wochebei RTL und erneut stellt sich die Frage, ob RTL mit diesen Zahlen zufrieden sein kann. Doch der Reihe nach. Die achte Woche der «NFL» startete der Köln-Sender mit der Übertragung der Partie, Buschmann kommentierte mit Experte Coach Esume. Das erste Spiel machte auch direkt eine ordentliche Figur, 0,68 Millionen zum Start ins erste Viertel, immerhin ordentliche 3,6 Prozent am Markt. Die Zielgruppe lag mit 0,35 Millionen Umworbenen knapp unter der Zweistelligkeit (9,6 Prozent). Ab etwa 18:45 Uhr startete das zweite Viertel und langsam dürfte man in den Regionen angekommen sein, in denen sich RTL mit dem neuen Sport-Programm wohl fühlt.Insgesamt 0,90 Millionen Zuschauer und gute 0,47 Millionen Werberelevante stehen für gute 4,1 Prozent am gesamten TV-Markt, die Zielgruppe ist mit starken 11,0 Prozent erfolgreich. Leider, so sicherlich aus RTL-Sicht, war es das dann aber auch schon wieder mit den wirklich positiven Werten. Das erste Spiel fiel in den beiden verbleibenden Vierteln auf 0,69 und 0,79 Millionen Zuschauer zurück, damit lagen die Marktanteile bei 2,5 und 2,7 Prozent. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,45 und 0,52 Millionen Werberelevante, somit waren noch 7,9 und 7,8 Prozent drin.Mit dem zweiten Spiel des Abends wurde es nicht besser, im Gegenteil. Die Partiestartet um 21:25 Uhr vor 0,70 Millionen Zuschauern und noch ordentlichen 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Damit waren 2,5 und 6,7 Prozent möglich. Im Verlauf ging es runter auf 0,59, 0,55 und 0,40 Millionen Zuschauer im Gesamten, das waren 2,8, 4,2 und 4,6 Prozent. Die Zielgruppe hielt ordentliche 0,37, 0,31 und 0,20 Millionen Werberelevante, somit waren 7,6 und spät am Abend 10,7 und 10,1 Prozent am entsprechenden Markt möglich. Nach den Zahlen demnach die angekündigte Frage - Reicht das für RTL? Nicht zu vergessen, dass der gestrige Spieltag eine Stünde früher also sonst gezeigt wurde (Zeitverschiebung zu den USA) und mit den Eagles und den Chiefs zwei Super Bowl-Anwärter auf dem Programm standen. Kommende Woche, mit dem erstenbraucht RTL wohl eine deutlich größere Aufmerksamkeit.