«Law & Order: SVU» beginnt von vorne

TV-News

Der Fernsehsender RTL Up wird noch einmal mit der ersten Staffel starten.

, das zwischen 1999 und 2023 ausgestrahlt wurde, geht nach dem Schauspieler-Streik wohl im Jahr 2024 weiter. Inzwischen sind 24 Staffeln mit 538 Episoden entstanden. Die ersten Geschichten bekommen die Zuschauer von RTL Up erneut zu sehen. Die Verantwortlichen starten den Rerun am Dienstag, den 21. November 2023, um 20.15 Uhr. Es laufen die ersten vier Folgen, ehe ab 23.20 Uhr diese erneut wiederholt werden.Die Detectives Benson und Stabler werden in der ersten Folge „Zahltag“ zu einem besonders blutigen Tatort gerufen. Ein Taxifahrer wurde mit unzähligen Messerstichen getötet. Dass es sich um einen Raubmord handeln könnte, scheint mehr als unwahrscheinlich, denn der Tote trägt noch seine vollständigen Papiere und ein wenig Bargeld bei sich. Außerdem spricht ein grausiges Detail dafür, dass die Tat ein eindeutiger Fall für die "Special Victims Unit" ist: Dem Opfer wurden die Genitalien abgeschnitten.«Law & Order: Special Victims Unit» ist eine amerikanische Krimiserie von Dick Wolf für NBC. Als erstes Spin-off von «Law & Order» war sie mit Christopher Meloni als Detective Elliot Stabler besetzt, bis Meloni die Serie 2011 nach zwölf Staffeln verließ, und mit Mariska Hargitay als Detective Olivia Benson fortgesetzt, die nun die Einheit leitet.