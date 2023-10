RTL Crime wiederholt «Reyka»

TV-News

In der Fernsehserie wird ein Mord in Afrika behandelt.

Der Fernsehsender RTL Crime wiederholt die südafrikanische Produktion. Die erste Staffel mit acht Folgen wird am Montag, den 4. Dezember 2023, um 20.15 Uhr wiederholt. Die Serie mit Kim Engelbrecht, Iain Glen und Thando Thabethe wird wöchentlich mit einer Folge ausgestrahlt. Rohan Dickson und Jake Riddell schrieben das Drehbuch, Zee Ntuli führte Regie.Reyka wird zu einer Anhörung vorgeladen, bei der es um die Bewilligung von Speelmans Antrag auf Entlassung nach 20 Jahren Haft geht. Überfordert mit der Situation, vernachlässigt Reyka ihre mütterlichen Pflichten und hat in einer Bar beinahe Sex mit einem Fremden. Als sie ihrer Mutter Elsa offenbart, dass sie ihren Entführer besucht hat, macht diese ihr klar, dass sie den größten Fehler ihres Lebens begangen hat.«Reyka» ist eine von Rohan Dickson entwickelte und geschriebene südafrikanische Krimiserie, die in einigen Ländern unter dem Titel «The Cane Field Killings» ausgestrahlt wurde. Es ist eine Originalproduktion von M-Net, koproduziert von Quizzical Pictures und Serena Cullen Productions für den Abonnementfernsehsender M-Net und wurde im Juli 2021 veröffentlicht.