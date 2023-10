David-Holmes-Doku feiert Premiere

Buchclub

Sky Documentaries hat die Geschichte des Stunt-Doubles aufgezeichnet.

, produziert von Daniel Radcliffe und unter der Regie von Dan Hartley («Lad: A Yorkshire Story»), ist ab dem 18. November auf Abruf bei Sky Documentaries und dem Streaming-Dienst NOW verfügbar. Der Film von HBO erzählt die Geschichte des Stuntman David Holmes, einem hervorragenden Teenager-Turner aus Essex, England, der ausgewählt wird, um Daniel Radcliffes Stunt-Double im ersten Harry-Potter-Film zu spielen, als Daniel gerade elf Jahre alt ist.Im Laufe der nächsten zehn Jahre entwickeln die beiden eine untrennbare Bindung, doch beim vorletzten Film führt ein tragischer Unfall am Set dazu, dass David durch eine lähmende Wirbelsäulenverletzung gelähmt ist und seine Welt auf den Kopf gestellt wird. Daniel und seine engsten Stunt-Kollegen versammeln sich, um David und seine Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, und es ist Davids außergewöhnliche Widerstandskraft, die zu ihrer größten Kraftquelle und Inspiration wird.Der Film zeigt offenes, persönliches Filmmaterial aus dem letzten Jahrzehnt, Hinter-den-Kulissen-Material von Holmes' Stuntarbeit, Szenen aus seinem aktuellen Leben und intime Interviews mit David, Daniel Radcliffe, Freunden, der Familie und ehemaligen Crewmitgliedern. Der Film reflektiert auch universelle Themen wie das Leben mit Widrigkeiten, das Erwachsenwerden, die Identitätsfindung in einer unsicheren Welt und die Bande, die uns zusammenhalten und aufrichten.