«After Midnight» startet

US-Fernsehen

Die neue Sendung soll Anfang 2024 um 00.37 Uhr laufen. Ein Moderator wurde aber noch nicht verpflichtet.

CBS hat das ausführende Produzententeam, die Showrunner und den Hauptautor für die neue Late-Night-Showvon CBS Studios, Spartina Industries und Funny Or Die bekannt gegeben. Die Serie, die den Sendeplatz um 00:37 Uhr übernehmen wird, wird ihre Premiere auf dem CBS Television Network haben und Anfang 2024 auf Paramount+.Die neue Show wird produziert von Stephen Colbert, Carrie Byalick, Präsidentin von Spartina Industries, «The Late Show»-Chef Tom Purcell, Evelyn McGee Colbert und James Dixon von Dixon Talent. Das Spartina-Team wird ergänzt durch die ausführenden Produzenten Joe Farrell, Mike Farah, Whitney Hodack und Henry R. Muñoz III von Funny Or Die. Jason U. Nadler von Serious Business, der «@midnight», von dem «After Midnight» inspiriert ist, miterschaffen hat, ist ebenfalls ausführender Produzent.Als Co-Showrunner und ausführende Produzenten fungieren Jack Martin, Showrunner bei allen vier Staffeln von «@midnight» und derzeit Showrunner bei CBS' «Raid the Cage», und Eric Pierce. Comedian und Autor Jo Firestone wird als Co-Executive Producer und Headwriter fungieren. Alexx Wells wird ebenfalls als Co-Executive Producer fungieren. Ein Moderator und das Premierendatum für «After Midnight» werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das Branchenblatt "Variety" nannte allerdings Taylor Tomlinson als Moderatorin."Wir freuen uns sehr, wieder mit unseren Freunden von Funny Or Die zusammenzuarbeiten", so Stephen Colbert. "Ich hoffe, dass «After Midnight» jede Nacht genauso lächerlich sein wird, wie das Internet jeden Tag ist. Außerdem wurde die ursprüngliche «@midnight» nach «The Colbert Report» ausgestrahlt, so dass es sich wie eine Heimkehr anfühlt, diese neue Show auf 12:30 Uhr zu begrüßen.""Funny Or Die ist stolz darauf, erneut mit CBS Studios, Spartina Industries und unserem langjährigen Freund und Mitarbeiter Stephen Colbert zusammenzuarbeiten", so Funny Or Die-Eigentümer Henry R. Muñoz III. "Jetzt, wo wir alle alt genug sind, um bis nach Mitternacht aufzubleiben, freue ich mich darauf, dass diese Show die Kraft der Comedy und des Lachens nutzen wird, um uns alle zusammenzubringen."