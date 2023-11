Mysteriöse Geschenke in der Schillerallee

Soap-Check

Auch wenn es ihr das Herz zerreißt, ist Vivien bereit, auf Tobias' Scheidungswunsch einzugehen.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ralf gelingt es weiterhin nicht, Malte zu überführen. Anette dagegen sorgt sich um Malte – sie will nicht, dass er in den Knast muss. Doch Malte verfolgt clever seinen Plan: Er will Ralf einen Teil der gestohlenen Diamanten unterjubeln. Als er dafür in Ralfs Wohnung eindringt, um das Diebesgut zu deponieren, findet er Anette schlafend im Bett. Kurz vergisst er sein Vorhaben und gesteht ihr seine Liebe.Lale macht sich Gedanken, warum ihre Fitnessvideos nicht den von ihr gewünschten Erfolg haben. Vielleicht fehlt es ihnen einfach an Humor! Also überredet sie Theo, beim nächsten Video wieder mitzuspielen. Doch dabei stellt sich heraus, dass Lale und Theo ganz unterschiedliche Vorstellungen von Humor haben …Als Lenz Husten sich erneut verschlimmert, lässt Katharina sich sofort beurlauben. Befindet sich ihr kleiner Sohn ernsthaft in Gefahr? Severin kann Katharinas Sorgen um Lenz auffangen und will die beiden sogar auf eine Mutter-Kind-Kur schicken. Freut sich dabei auch noch eine Dritte?Mysteriöse Geschenke lenken die Bewohner der Schillerallee von ihrer Trauer ab - Geschenke, die einen Verdacht wecken. Stella muss sich fragen, ob sie Mitschuld an Jakobs böser Verwandlung trägt. Patrizia fängt sie zwar auf, doch es ist Paco, der sie von ihren Schuldgefühlen erlöst. Die WG-Freunde bekommen ein unerwartetes Problem, als sie ausgerechnet an einem Trauertag ein lebensbejahender Ohrwurm ansteckt.Isabelle zieht Justus' Zorn auf sich, als ihr Plan nicht funktioniert. Isabelle steht enorm unter Druck. Hennings wichtiger Werbedeal mit einem Werkzeughersteller droht zu platzen, doch Henning erhält unerwartet Hilfe von Miray. Als Deniz von seinem Kummer übermannt wird, droht er darüber sein Training mit Leyla zu vergessen.Katrin und Tobias laufen nach Katrins Rückkehr direkt wieder Gefahr, vom Alltag eingeholt zu werden. Katrin setzt Prioritäten, wobei sie jedoch nicht ahnt, dass noch eine böse Überraschung auf sie wartet ... Yvonne und Gerner arbeiten an ihrer Beziehung und wachsen als Paar wieder mehr zusammen. Da meldet sich das Jugendamt.Sarah macht sich große Sorgen um Max und bringt ihn dazu, sich ihr anzuvertrauen. Seine Offenbarung, was es mit dem geheimnisvollen Brief auf sich hat, bringt Sarah und Max noch enger zusammen. Als Alexandra mit Sarahs Tochter Leo in einen medizinischen Notfall verwickelt wird und dabei von Leos seltener Blutgruppe erfährt, hat Alexandra plötzlich einen ungeheuren Verdacht. Sie forscht weiter nach und plötzlich setzt sich das ganze Puzzle der letzten Wochen zusammen.Barbie ist in heller Aufregung. Sie verkündet vor ihren Mitbewohnern, dass sie im Tattoo-Studio entlassen wurde. Der plötzliche Verlust ihrer Arbeitsstelle wirft Barbie erst einmal völlig aus der Bahn. Sie fragt sich sogar, ob sie überhaupt noch eine Zukunft in Köln hat und spielt offen mit dem Gedanken, die Stadt für immer zu verlassen. Doch in dieser Hinsicht hat sie die Rechnung wohl ohne Jan gemacht. Er will auf keinen Fall zulassen, dass Barbie weggeht – und zeigt ihr das auch sehr deutlich.Milla und Mike trifft am Morgen der Schock: Von ihrer Bank erfahren die beiden, dass diese das Geld von Franks Konto nicht mehr zurückbuchen kann. Während Mike vor lauter Verzweiflung zusammenbricht, zwingt sich Milla, für ihren Mann stark zu bleiben. Doch Millas taffe Fassade gerät ins Bröckeln, als sie ihrem einstigen Angreifer und Franks Komplizen begegnet. Bei seinem Anblick verliert Milla ihre Fassung und versucht, mit Gewalt Infos über Franks Verbleib aus dem Typen herauszubekommen. Können sie und Mike doch noch an ihr Geld gelangen?