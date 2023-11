Sat.1 sendet Premiere um 04.20 Uhr

TV-News

Der kanadische Spielfilm «Thicker Than Water» bekommt eine besondere Sendezeit.

Die Free-TV-Premiere des Spielfilmeshat eine ganz besondere Sendezeit. Dieser Film wird in der Nacht auf Sonntag, den 19. November, um 04.20 Uhr starten und um 05.40 Uhr enden. Regie führte Caroline Labrèche, das Drehbuch verfassten David Elver und Andrea Stevens.„Als eine Mischung aus einem Standard-Lifetime-Thriller und einem emotionalen Drama über den Kampf einer Familie mit dem Verlust, ist der Film in beiderlei Hinsicht erfolgreich. Mit einem Plot, der beiden Handlungssträngen ausreichend Zeit einräumt, und einer soliden Besetzung, die die schwereren Emotionen des Films effektiv trägt, ist dies ein Thriller, der ebenso viel Herz wie Chaos und Drama hat“, urteilte Horror Media Paige und Nathan Decker sind nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes Zach durch eine Überdosis wie gelähmt. Ein Jahr später hat Paige den tragischen Verlust nach wie vor nicht verarbeitet. Als der junge Student Brandon in ihr Leben tritt, der bei der Familie zur Miete wohnt, erinnert sie dieser mit der Zeit immer mehr an ihren verstorbenen Sohn. Was Paige jedoch nicht ahnt: Brandon birgt ein dunkles Geheimnis.