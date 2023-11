US-Fernsehen

Pamela Anderson kümmert sich um ihren Garten.

In der zweiten Staffel vonsind die Bauten größer, die Einsätze höher und das Drama intensiver denn je. Pamela Andersons Bestreben geht weiter, das Grundstück ihrer Großmutter auf Vancouver Island in einen atemberaubenden Ort für ihre Familie zu verwandeln. Hulu hat bereits alle Episoden ohne Vorlauf online gestellt.Gleichzeitig stellt sie sich einer weiteren großen und spannenden Herausforderung: Sie hilft ihren Söhnen Brandon und Dylan Lee bei der Renovierung des Hauses, das sie gerade in Los Angeles gekauft haben. Die Jungs stützen sich auf die Renovierungskenntnisse und das Auge für Design ihrer Mutter, um ihr neues Haus in ein Heim zu verwandeln, das sie wirklich ihr Eigen nennen können.Sie haben Paula, eine Freundin der Familie, als Designerin angeheuert (die zufällig auch mit Dylan zusammen ist) und arbeiten mit Bauteams in Kanada und den USA zusammen, um alles zu realisieren. Da gleichzeitig in L.A. und auf Vancouver Island gebaut wird, fliegt Pamela zwischen den beiden Projekten hin und her, und es scheint, als hätte sie sich mehr zugemutet, als sie schaffen kann. Aber wenn die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, wird sich das alles lohnen – und es wird garantiert die bisher aufregendste Staffel von «Pamelas Garden of Eden» werden.