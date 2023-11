Amazon terminiert «The Farads»

US-Fernsehen

Das Drama spielt in Marbella in den 1980er Jahren.

Marbella, 1980er Jahre. Oskar, ein junger Mann, der davon träumt, sein eigenes Fitnessstudio zu eröffnen, hat eine Chance vor sich: Die Liebe hat ihm die Möglichkeit eröffnet, in den Jetset der Costa del Sol aufzusteigen. Dafür muss er bereit sein, alles für eine Familie mit fragwürdigen Geschäften zu geben: die Familie Farad.Zu den Darstellern der achtteiligen Seriezählen Omar Ayuso, Miguel Herran, Susanna Abaitua, Pedro Casablanc, Nora Navas, Fernando Tejero und Amparo Pinero. Auch Adam Jezierski, Nahuel Picone und Robert Lezana gehören neben Cristina Ureta, Jose Florencio Pinero und Igar Naor zum Ensemble.Die Produktion von Epsolight Media und Mod Producciones ist eine Auftragsproduktion von Amazon. Die Sendung startet am 12. Dezember 2023 in Spanien und dem Rest der Welt.