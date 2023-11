Laura Whitmore und Iain Stirling starten True-Crime-Podcast

Vermischtes

Die ehemalige Moderatorin von «Love Island» widmet sich jetzt wahren Verbrechen.

ist ein neuer wöchentlicher Podcast von BBC Radio 5 Live, der die Geschichten der grausamsten Verbrecher der Geschichte enthüllt. In jeder Episode wählen Moderatorin Laura Whitmore und Comedian Iain Stirling, beide Experten für wahre Verbrechen, einen neuen abscheulichen Verbrecher aus und erzählen die Geschichte seiner abscheulichen Verbrechen. Von Mord bis Erpressung, von Betrug bis Entführung, von Gehirnwäsche bis Catfishing - der Podcast beleuchtet einige der übelsten Gestalten der Geschichte.Sei es der Zahnarzt, der zum Mörder wurde und einen Hang zum Dramatischen hat, der Entführer, der seine Opfer in einem seltsamen Versteck versteckt, oder die 24-Stunden-Ehe, die nach einem tödlichen Flitterwochenspaziergang endete - die Zuhörer werden gefesselt sein, wenn Laura und Iain die Motive hinter diesen Fällen entschlüsseln. Jede Woche wird das Duo abwechselnd ein neues Thema im Podcast vorstellen und dabei in die dunkelsten Details eintauchen, während andere die Wendungen und atemberaubenden Momente verfolgen, wenn sie die Fälle zum ersten Mal hören.Laura Whitmore sagt: "Ich freue mich sehr darauf, unsere Leidenschaft für echte Verbrechen auf BBC Sounds zu übertragen. Ich liebe die Psychologie des Ganzen, das Eintauchen in die Gedankenwelt der Menschen und herauszufinden, wie sie ticken. In unserem neuen Podcast auf BBC Sounds werden Iain und ich abwechselnd Geschichten über historische Kriminalfälle erzählen, bei denen sich einem die Nackenhaare aufstellen.