Neuer Trailer für «Brawn»

Die vierteilige Serie feiert am Mittwoch, den 15. November, auf Hulu und in ausgewählten internationalen Gebieten auf Disney+ Premiere.

Die vierteilige Doku-Serie mit Keanu Reeves als Hauptdarsteller erzählt die Geschichte von Brawn GP und ihrer bemerkenswerten Formel-1-Meisterschaftssaison. Hulu hat den Trailer zur kommenden britischen Original-Doku-Serieveröffentlicht. Die Serie greift auf die Archive der Formel 1 zurück, von denen viele noch nie zuvor gesehen wurden, und nimmt den Zuschauer mit auf die Jagd nach dem Sieg, angeführt von den britischen F1-Piloten Jenson Button und Ross Brawn. Die vierteilige Serie wird am Mittwoch, den 15. November auf Hulu und in ausgewählten internationalen Regionen auf Disney+ Premiere feiern.Die brandneue vierteilige Dokumentarserie mit Keanu Reeves erzählt die bemerkenswerte Geschichte, wie 2009 in der teuersten und technologisch fortschrittlichsten Rennserie der Welt das Unmögliche möglich wurde. Ein unterbesetztes, unterfinanziertes und unabhängiges Team gewann die Weltmeisterschaft – mit einem Team, das nur ein Pfund kostete.Die Serie wirft einen Blick hinter die Kulissen dieses Formel-1-Märchens mit den Menschen, die dabei waren - auf der Rennstrecke, in der Garage und in den Vorstandsetagen - und gibt dem Zuschauer seine eigene, spannende Version eines wundersamen Jahres. Die Serie ist eine North One-Produktion, entwickelt und produziert von Showrunner Simon Hammerson und unter der Regie von Daryl Goodrich, dem Gewinner des Preises für die beste Sportdokumentation von 2022 Broadcast. Ausführende Produzenten sind Keanu Reeves, Sean Doyle und Neil Duncanson.