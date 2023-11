Dritte «The Traitors»-Staffel kommt

England

Noch bevor die zweite Staffel bei der BBC startet, wird eine dritte Runde beauftragt.

werden für eine dritte Staffel auf BBC One und BBC iPlayer zurückkehren, und ab sofort können sich Interessierte für die Teilnahme am Spiel bewerben. Diese Ankündigung erfolgt im Vorfeld der mit Spannung erwarteten zweiten Staffel, die in Kürze erscheinen wird. «The Traitors», moderiert von Claudia Winkleman, ist ein spannender psychologischer Reality-Wettbewerb, bei dem 22 Fremde das ultimative Spiel um Entdeckung, Verrat und Vertrauen spielen, in der Hoffnung, bis zu 120.000 Pfund zu gewinnen.Das Format «The Traitors» wurde in den Niederlanden von IDTV, einem Unternehmen von All3Media, entwickelt und gemeinsam mit der RTL Creative Unit weiterentwickelt und ursprünglich von IDTV für RTL4 produziert. All3Media International ist globaler Partner für The Traitors und kümmert sich um den weltweiten Format- und Bandvertrieb. Studio Lambert ist Teil der All3Media-Gruppe.Kalpna Patel-Knight, Leiterin der Unterhaltungsabteilung bei der BBC, sagt: "Der große ungeschriebene Hit «The Traitors» wird für eine dritte Staffel zurückkehren. Erwarten Sie noch mehr psychologische Spielereien, spannende Herausforderungen und natürlich Claudia am Ruder. Es wird mit Sicherheit ein spannender Ritt sowohl für begeisterte Fans als auch für Neueinsteiger in die Serie. Die BBC wird «The Traitors» immer treu bleiben."