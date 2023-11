Der History Channel ehrt die Veteranen

US-Fernsehen

Am kommenden Samstag wird die Sondersendung ausgestrahlt.

Der History Channel hat heute bekannt gegeben, dass das Wounded Warrior Project ein Sponsor für sein Programm zum Tag der Veteranen ist, das die Helden der Nation im Vorfeld des bevorstehenden Nationalfeiertags würdigt und ehrt. WWP unterstützt The History Channelszusammen mit verschiedenen maßgeschneiderten Inhaltselementen auf den linearen, digitalen und sozialen Plattformen von History. «Beyond The Battlefield» feiert am Samstag, den 11. November um 20:00 Uhr mit zwei einstündigen, aufeinanderfolgenden Episoden Premiere auf dem History Channel."Der History Channel engagiert sich seit langem für Veteranen und Organisationen, die Militärfamilien unterstützen, und zwar nicht nur rund um den Veterans Day, sondern das ganze Jahr über an allen unseren Kontaktpunkten", so Niki Mandell, Vice President, Ad Sales Partnerships. "Wir freuen uns, dass das Wounded Warrior Project unsere Multiplattform-Produktionskapazitäten nutzt, um dieses wichtige Programm und zusätzliche Features einem breiten Publikum zugänglich zu machen."Als Teil unserer Mission, verwundete Krieger zu ehren und zu stärken, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir die Geschichten von Veteranen aus Vergangenheit und Gegenwart mit der amerikanischen Öffentlichkeit teilen", sagte WWP-CEO Generalleutnant (a.D.) Mike Linnington. "Wir freuen uns, an diesem Veteranentag mit A+E Networks und The History Channel zusammenzuarbeiten, um diese unglaublichen Geschichten von Mut und Widerstandskraft zu erzählen. Wir hoffen, dass ihre Stimmen die Amerikaner inspirieren und dazu beitragen, ihren Dienst und ihre Aufopferung für unser Land zu würdigen."