Thomas-Müller-Doku kommt bei Prime Video

TV-News

Womöglich soll die Europameisterschaft 2024 laut der Produktionsfirma NEO Studios der letzte Auftritt von Thomas Müller für die Nationalmannschaft werden.

Die „Sport Bild“ hatte bereits in der vergangenen Woche darüber berichtet, dass Thomas Müller, Galionsfigur des FC Bayern München und Fußball-Weltmeister 2014, derzeit von einem Kamerateam für eine Dokumentation begleitet wird. Nun hat der Amazon Streamingdienst Prime Video bestätigt, dass eine „einzigartige Dokumentation“ über die 34-Jährigen derzeit gedreht wird. Sie trägt den schlichten Arbeitstitelund soll einen intimen und authentischen Einblick in das professionelle sowie das private Leben des Fußballers geben, wie es in der Ankündigung. Die Doku in Spielfilmlänge soll die Spielerkarriere Müllers „bis in die späten Phasen“ begleiten, womit man das Wort Karriereende vermeidet. Zuletzt war spekuliert worden, dass der selbsternannte Raumdeuter womöglich nach der Heim-EM 2024 seine Karriere beendet.Die Doku widmet sich nicht nur der aktiven Zeit als Spieler, sondern auch den bescheidenen Anfängen im ländlichen Bayern und dem Start beim FC Bayern München mit gerade einmal zehn Jahren, bis hin zum Durchbruch auf nationaler und internationaler Bühne. Neben sportlichen Höhepunkten und Tiefschlägen, die seine professionelle Karriere geprägt haben, sollen die Zuschauer auch erfahren, mit welchen Herausforderungen Thomas Müller täglich konfrontiert ist, um trotz des Hypes um seine Person ein selbstloser Mitspieler, loyaler Freund und verantwortungsvoller Ehemann zu bleiben. Zu Wort kommen Thomas Müller selbst sowie seine Familie und Weggefährten.«Thomas Müller» wird von NEO Studios produziert, als Regisseur fungiert André Hörmann, als Producer ist Sadoux Kim verantwortlich, der mit der Serie «All or Nothing: Manchester City» bereits Erfahrung im Bereich der Fußball-Dokumentationen sammeln konnte.Thomas Müller über die Dokumentation: „Ich freue mich auf das spannende Projekt einer Doku über mich! Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich bis jetzt schon eine Geschichte wie aus einem Märchen. In jedem Sportlerleben gibt es aber natürlich auch Momente, die man nicht mehr erleben will. Und vielleicht sind genau diese Geschichten manchmal für die Zuschauer:innen sogar noch einprägsamer. Welche Erlebnisse die nächsten Monate auf mich warten, wird man sehen. Ich bin mir aber sicher, dass der Film den Zuschauer:innen neue, interessante Einblicke in mein Leben als Fußballer aber auch als Person abseits des Spielfelds geben wird.“„Thomas Müller ist ein unvergleichbarer Fußballer, eine absolute Legende beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft, der nicht nur auf dem Platz mit seinem besonderen Spielwitz heraussticht, sondern auch abseits des Rasens immer wieder mit seinem Humor und seiner offenen und ehrlichen Art für Begeisterung sorgt. Prime-Mitglieder dürfen sich auf eine erstklassige Dokumentation mit absolutem Unterhaltungswert freuen“, so Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video Deutschland, Österreich und Schweiz.Anouk Mertens ergänzt: „NEO Studios ist begeistert, diesen maßgebenden Dokumentarfilm über einen der größten deutschen Fußballer und eine Ikone des internationalen Sports zu produzieren.“ Mertens kündigt gleichzeitig Müllers Abschied aus der Nationalmannschaft an: „Der Film taucht ein in Thomas' große Karriere bei seinem Herzensverein, dem FC Bayern München, während er gleichzeitig plant, ein letztes Mal mit der deutschen Nationalmannschaft zu glänzen.”