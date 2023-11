Neuer Vertrag zwischen Country Music Awards und Amazon

US-Fernsehen

Die zwei Parteien werden wieder zusammen die Sendung organisieren.

In Zusammenarbeit mit der Academy of Country Music und dem Produzenten Dick Clark Productions kündigte Prime Video die Rückkehr der(ACM) für die nächsten zwei Jahre an, so dass die Show bis zu ihrem 60-jährigen Jubiläum im Jahr 2025 zu sehen sein wird. Die 59. ACM Awards finden im Mai 2024 im Ford Center at The Star in Frisco, Texas, statt. Weitere Details, einschließlich der Einreichungen für die Awards, des Zeitplans für die Abstimmung, der Moderatoren, der Nominierten, der Interpreten und des Kartenvorverkaufs, werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.Die Preisverleihung, die von den globalen Superstars Dolly Parton und Garth Brooks moderiert wurde und mehr als 7,7 Millionen Zuschauer auf Prime Video sowie zusätzliche Zuschauer über Amazon Music, den Amazon Music Channel auf Twitch und Amazon Live erreichte, macht sie zu einer der erfolgreichsten Galas des Jahres. Die ACM Awards 2022 haben Geschichte geschrieben und waren die erste große Preisverleihungsshow, die exklusiv für ein globales Publikum live gestreamt wurde und ein unvergessliches Konzertereignis bot, das die Fans über Prime Video, Amazon Music, Amazon Fashion, Amazon Freevee, Amazon Live und mehr in den Mittelpunkt stellte. Die ACM Awards 2023 sind weiterhin auf Abruf auf Prime Video, Amazon Freevee und Amazon Music verfügbar."Als Prime Video die ACM Awards 2022 zum ersten Mal gestreamt hat, waren wir von der Reaktion unseres globalen Publikums überwältigt", sagt Vernon Sanders, Head of Television, Amazon MGM Studios. "Nachdem die Show im letzten Jahr auf mehr als 7,7 Millionen Zuschauer angewachsen ist, könnten wir nicht begeisterter sein, unsere Beziehung mit der Academy of Country Music und Dick Clark Productions für die nächsten zwei Jahre fortzusetzen, und insbesondere bis zum 60-jährigen Jubiläum der Show im Jahr 2025. Wir freuen uns darauf, den Erfolg fortzusetzen und den Fans auf der ganzen Welt noch mehr hochkarätige und fesselnde Shows zu bieten."