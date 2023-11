Netflix bestellt «Badland Hunters»

International

Der Spielfilm wird in einem postapokalyptischen Seoul spielen.

Netflix hat grünes Licht für die Produktion des kommenden Blockbustersmit Don Lee gegeben, der für seine Rollen in monumentalen Filmen wie «Train to Busan», «The Roundup» und Marvels «Eternals» bekannt ist.Die Geschichte spielt sich ab, nachdem ein schweres Erdbeben Seoul in ein apokalyptisches Ödland verwandelt hat. Don Lee schlüpft in die Rolle von Nam-san, einem unerbittlichen Ödlandjäger. Ihm zur Seite stehen Lee Hee Jun als Yang Gi-su, der Arzt, der die Katastrophe überlebt hat, und Lee Jun-young, der Nam-sans vertrauten Partner Choi ji-wan darstellt. Die Erzählung taucht tief in eine Welt ein, in der das bloße Überleben zum Luxus wird, Loyalitäten unbeständig sind und der menschliche Wille unter den härtesten Bedingungen der Natur getestet wird.Mit Don Lee, einem Schauspieler, dessen Filme weltweit Anklang gefunden haben, in der Hauptrolle und der großen Reichweite von Netflix , ist Badland Hunters bereit, ein Blockbuster zu werden, auf den es sich zu warten lohnt. In Anbetracht seiner früheren Erfolge ist die Spannung, wie diese Zusammenarbeit das Publikum weltweit fesseln wird, nicht zu leugnen.Der Action-Virtuose Heo Myeong-haeng, der für die Erzeugung intensiver Spannung und unvergleichlicher Action-Choreographien bekannt ist, steuert den Film und verkörpert dabei die Exzellenz des Action-Genres. Das Publikum kann sich auf ein visuelles Fest freuen, das von weitläufigen apokalyptischen Landschaften und herzzerreißenden Actionsequenzen geprägt ist.