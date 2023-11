«Schlag den Star» macht gut weiter

Quotennews

Nachdem sich vor ordentlichen Zuschauerzahlen im September Michael Mittermeier und Olaf Schubert duelliert hatten, ging es gestern mit Tom Beck und Axel Stein weiter.

gehört zweifelsohne zum Inventar bei ProSieben . Die Show funktioniert seit mehreren Jahren schlichtweg gut, wenn auch die grandiosen Zeiten mit über 3 Millionen Zuschauern mittlerweile mehr als zehn Jahre vorbei sind. Das letzte "neue" Duell zeigte sich am 30. September, mit dem Duell Michael Mittermeier gegen Olaf Schubert. Es schauten verhältnismäßig schwache 1,06 Millionen Zuschauer nach Unterföhring, trotzdem ging der Marktanteil mit 6,8 Prozent in Ordnung. Eh und je funktioniert die Show vor allem in der Zielgruppe, auch bei der eher schwächeren Gesamtreichweite, gefielen hier 0,44 Millionen Umworbene. So ergaben sich starke 12,8 Prozent am Markt.Angekommen am gestrigen Abend und dem Duell Tom Beck gegen Axel Stein. Die Gesamtreichweite zeigte sich im Schauspieler-Duell mit 1,28 Millionen wieder deutlich besser, der Marktanteil sank dennoch auf 6,5 Prozent. Dagegen steigerte sich die Zielgruppe auf 13,5 Prozent Marktanteil, hier waren 0,58 Millionen Werberelevante vertreten, womit sich ProSieben die drittbeste Zielgruppen-Reichweite des gesamten Sendetages sichert. Die Show endete erst um etwa 01:15 Uhr in der Nacht.Bei den 14- bis 49-Jährigen waren einzig zwei Formate aus dem Ersten erfolgreicher. Auf Platz zwei der Reichweitentabelle zeigt sichmit 0,66 Millionen jüngeren Zuschauern, der Marktanteil lag hier bei 13,2 Prozent. Die Krone setzt sich die «Tagesschau» mit 1,03 Millionen Jungen auf, hier waren 20,3 Prozent drin.