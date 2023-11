21 Prozent für «Wer stiehlt mir die Show?»

Quotennews

Die Winterscheidt-Show «Wer stiehlt mir die Show?» startete gestern in die bereits sechste Runde. Mit großem Erfolg!

Seit bald drei Jahren schickt ProSieben über den Äther. Joko Winterscheidt nimmt es in der mittlerweile sechsten Staffel mit Matthias Schweighöfer, Hazel Brugger, Florian David Fitz und eine:r Wildcard-Kandidat:in auf. Gestern durfte auf dem Wild Card-Platz Giovanna aus Flensburg sitzen. Sonst bleibt alles beim Gleichen, Joko gehört die erste Show der Staffel, es gibt teilweise bekannte, teilweise neue Spiele, es wird viel gelacht und am Ende freut sich vor allem ProSieben über einen erfolgreichen TV-Abend. In Zahlen ausgedrückt, sind das starke 1,66 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und ein Marktanteil von 7,0 Prozent. Damit startet Staffel sechs besser als Staffel fünf und vier (1,52 Millionen/1,23 Millionen).Doch fährt der Erfolgszug vor allem in Sachen Zielgruppen-Reichweite in einen starken Bahnhof ein. Mit 1,20 Millionen Umworbenen sichert sich der Unterföhring-Sender kurzerhand grandiose 21,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Über diese 20-Prozent-Marke schaffte es in der vergangenen Staffel lediglich das Staffelfinale (1,39 Millionen/21,0 Prozent). Im Kontext des gestrigen Sendetages schnappt sich die rote Sieben damit die beste Zielgruppen-Reichweite aller privaten Sender. Insgesamt liegt man auf Platz drei hinter dem «Tatort» und der «Tagesschau». Mehr kann man sich wohl von einem Staffel-Auftakt nicht wünschen.Ab 23:40 Uhr im Anschluss an die Primetime entscheidet sich ProSieben für eine Wiederholung von «Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf». Das späte Format fällt auf 0,24 Millionen Zuschauer und damit 3,1 Prozent am Markt zurück, die Zielgruppe fällt auf 0,14 Millionen Werberelevante und 8,1 Prozent zurück.