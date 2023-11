CBS startet Fact-Checking News Unit

US-Fernsehen

Die neue Nachrichtenabteilung wird sich mit künstlicher Intelligenz, Deepfake und Falschmeldungen beschäftigen.

Das Nachrichtengeschäft wird durch den digitalen Wandel immer manipulierbarer. Neue Techniken können missbraucht werden. Die Nachrichtenabteilung von CBS wird eine neue Abteilung einrichten, die sich mit Deepfakes, Falschmeldungen und künstlicher Intelligenz beschäftigt. "CBS News Confirmed" wird von Claudia Milne, Senior Vice President für CBS News and Stations und Leiterin der Abteilung Standards and Practices, gemeinsam mit Ross Dagan, Executive Vice President und Leiter der Abteilung News Operations and Transformation für CBS News and Stations, geleitet."Die Technologie verändert sich in einem nie dagewesenen Tempo", sagte Wendy McMahon, CEO von CBS News, Stations and Media Ventures, in einem Memo an die Mitarbeiter. "Und die Herausforderungen, die durch das Aufkommen von generativer KI, gefälschten Videos und Falschmeldungen entstehen, sind zu groß, als dass wir uns ihnen nicht stellen könnten."CBS will laut McMahon forensische Journalisten einstellen, die Ausbildung ausweiten und in neue Technologien investieren. Die Bewerber sollten Expertise in Bereichen wie KI, Datenjournalismus, Datenvisualisierung, plattformübergreifende Faktenüberprüfung und forensische Fähigkeiten mitbringen. "Ich bin unserem Führungsteam dankbar, das sich dieser Aufgabe verschrieben hat und stets darauf bedacht ist, unsere journalistische Glaubwürdigkeit zu schützen und zu sichern", sagte McMahon.