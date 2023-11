Neuer Sat.1-Nachmittag ist komplett

Quotennews

Nach den Scripted-Reality-Wiederholungen tat sich Sat.1 zunächst sehr schwer. «Die Landarztpraxis» setzte ihren Aufwärtstrend fort.

In mehreren Schritten hat Sat.1 am Nachmittag und Vorabend umgebaut, am gestrigen Montag, 6. November, war es nun erstmals so weit, dass ab 15:00 Uhr fünf Stunden lang fünf unterschiedliche Formate gesendet wurden. Los ging es wie gehabt mit, das die Reichweite im Vergleich zum Vorlauf («Klinik am Südring», 0,45 Mio.) auf 0,21 Millionen Zuschauer halbierte. Der Marktanteil lag bei schwachen 2,2 Prozent. In der Zielgruppe standen mit 0,04 Millionen Sehern ebenfalls ernüchternde 3,1 Prozent zu Buche. Auchgehörten bislang schon zum Line-up. In der 16-Uhr-Stunde wuchs die Reichweite auf 0,25 Millionen, der Marktanteil auf 2,3 Prozent. In der Zielgruppe musste man sich mit 0,06 Millionen und unterdurchschnittlichen 4,5 Prozent begnügen.Um 17:00 Uhr kam es dann zum Neustart von. Die Doku-Soap, die sich mit Notfallsituationen von Urlaubern befasst, unterhielt zwischen 17:00 und 17:30 Uhr 0,28 Millionen Zuschauer. Die zweite Folge, die gemeinsam mit den Regionalmagazinen ausgewiesen wurde, holte 0,42 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil stieg von 2,3 auf 3,0 Prozent. In der Zielgruppe sorgten 0,07 und 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige für 4,1 und 4,0 Prozent.Um 18:00 Uhr übernahm. Die 60-minütige Folge generierte eine Reichweite von 0,50 Millionen, es dauert also drei Stunden, um das Niveau der Scripted-Reality-Wiederholungen zu übertreffen. Es stammten 0,14 Millionen aus der Zielgruppe. Mit Marktanteilen von 2,7 Prozent bei allen lief es weiter suboptimal für den Bällchensender. In der Zielgruppe brachte man es auf 5,0 Prozent, genau wie, die damit ihre Aufwärtstendenz fortsetzte. Die Caroline-Frier-Serie unterhielt bis 19:45 Uhr 0,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und kam auf gewohnte 3,5 Prozent Marktanteil. Zum werberelevanten Publikum zählten 0,19 Millionen – nach dem Rekordergebnis vom Freitag ist dies der zweitbeste Werte.