Vergleichsweise niedrige Reichweite für «Solo für Weiss»

Den Film „Liebeswut“ schalteten nur 5,67 Millionen Zuschauer ein. Damit sendete das ZDF trotzdem das reichweitenstärkste Programm des Tages.

„Das letzte Opfer“ sahen im November 2021 über sieben Millionen Zuschauer, „Todesengel“ kam elf Monate später auf 6,68 Millionen Zuschauer.ist eine sehr beliebte ZDF-Krimimarke. Am gestrigen Montag schwächelte die Sendereihe mit Anna Maria Mühe in der titelgebenden Hauptrolle aber ein wenig. Zum Tagessieg reichte es aber trotzdem. Den 90-Minüter „Liebeswut“ sahen 5,67 Millionen Zuschauer. Schlechter schnitt in der Historie nur der im Oktober 2020 gesendete Film „Schlaflos“ von Regisseurin Maria von Heland.Damals verzeichnete der Mainzer Sender 17,3 Prozent Marktanteil. Am gestrigen Abend standen dennoch tolle 20,6 Prozent zu Buche. Auch beim jüngeren Publikum schnitt die Regiearbeit von Gunnar Fuss deutlich besser ab. Mit 0,46 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen ordentliche 7,9 Prozent zu Buche. „Todesengel“ erreichte 7,5 Prozent, „Das letzte Opfer“ 8,5 Prozent und „Schlaflos“ nur 4,7 Prozent.Am Vorabend bestätigtein der 18-Uhr-Stunde seine Leistung der vergangenen Wochen. Nach(2,74 Mio.) schalteten 3,55 Millionen Zuschauer ein und bescherten dem öffentlich-rechtlichen Sender fabelhafte 19,3 Prozent. Bei den Jüngeren holte die Sonderkommission 0,16 Millionen und 5,6 Prozent.