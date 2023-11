Plötzlich beliebt: «Verpfuscht» bei sixx

Quotennews

Die Beauty-Docs wiesen am Montagabend einen kuriosen Quotenverlauf auf. Erst richtig schlecht, dann richtig gut.

Nachdem in den vergangenen Wochendie Primetime am Montagabend mit wenig Erfolg beginnen durfte, nahmden Sendeplatz um 20:15 Uhr ein. Doch auch das US-Format tat sich zu Beginn der Primetime gehörig schwer und versammelte nur 0,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren vor dem Fernseher. Der Marktanteil wurde auf 0,4 Prozent beziffert. Richtig übel lief es in der Zielgruppe, aus der nur 10.000 Zusehende stammten. Der Marktanteil lag entsprechend mit 0,2 Prozent am Boden.Eine Stunde später sah die Welt aber schon besser aus. Die Reichweite verdoppelte sich auf 0,20 Millionen, der Marktanteil auf solide 0,8 Prozent. In der Zielgruppe gewann man ebenfalls 100.000 Zuschauer hinzu, sodass mit 0,11 Millionen tolle 1,9 Prozent zu Buche standen. Um 22:06 Uhr sank die Reichweite leicht auf 0,18 Millionen, was den Marktanteil weiter auf 0,9 Prozent ansteigen ließ. In der Zielgruppe hatte man aber offenbar genug gesehen. Die Sehbeteiligung ging auf 0,06 Millionen zurück. Der Marktanteil bewegte sich im Senderschnitt bei 1,3 Prozent.Eine weitere Folge sorgte bis Mitternacht noch für stabile Werte auf dem Gesamtmarkt. 0,17 Millionen Zuschauer generierten gute 1,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,04 Millionen waren 1,4 Prozent beim werberelevanten Publikum drin.